▲ Palestinos inspeccionan los daños luego del ataque al edificio Mushtaha en Rimal, un barrio de lujo antes de la guerra. Foto Ap

Ap, Europa Press, Afp, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 19

Deir Al Balah., Israel bombardeó ayer una torre residencial de 12 pisos en Gaza luego de lanzar una advertencia de evacuación en el marco de la intensificación de sus operaciones militares destinadas a tomar el control de la ciudad, afectada por la hambruna.

“Se están abriendo las puertas del infierno” en el enclave palestino, advirtió Tel Aviv.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lideradas por el mando Sur, atacaron un edificio de varias plantas usado por Hamas en la ciudad de Gaza. En el inmueble había infraestructura de Hamas usada para preparar y ejecutar planes terroristas contra elementos de las FDI”, señaló un comunicado israelí.

La torre Mushtaha en Rimal, un barrio de lujo antes de la guerra, fue alcanzada por misiles, indicaron testigos. Ahmed al Boari, residente de Gaza, sostuvo que familias que huyeron de las operaciones israelíes en otras partes de la metrópoli se habían refugiado en el edificio y sus alrededores.

“Antes del ataque se tomaron medidas de precaución para limitar daños a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia”, agregó la nota israelí.

Una hora antes del bombardeo, las FDI afirmaron haber “identificado una importante actividad terrorista del movimiento de resistencia islámica en una amplia variedad de infraestructuras de ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura” y aseguraron que en los próximos días llevarán a cabo “ataques precisos y dirigidos” contra la infraestructura del grupo.

El hospital al Shifa avisó de 27 muertos en ataques israelíes entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, incluidos seis miembros de una sola familia.

La ofensiva de la víspera se saldó con 72 fallecidos al cumplirse 700 días de ataque de Tel Aviv. “El balance de víctimas de la agre-sión israelí aumentó a 64 mil 300 mártires y 162 mil heridos desde el 7 de octubre de 2023”, reportó el ministerio de Salud palestino.