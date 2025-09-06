Ap, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 18

Georgia. Una gran redada en búsqueda de trabajadores indocumentados acabó con 475 detenidos, en su mayoría sudcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia, indicó ayer Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta.

“Esta ha sido una investigación penal de varios meses en la que hemos desarrollado evidencia y realizado entrevistas, recopilado documentos y presentado esa evidencia al tribunal con el fin de obtener una orden judicial de registro”, afirmó Schrank tras asegurar que “esta fue la mayor operación en un solo sitio en el historial de investigaciones de seguridad nacional”.

Consultado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “eran extranjeros ilegales” y que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) “sólo estaba haciendo su trabajo”.

Un vocero de Hyundai declaró que “entendemos que ninguno de los detenidos es empleado directo de Hyundai Motor Co. Damos prioridad a la seguridad y el bienestar de todos los que trabajan en las instalaciones y cumplimos todas las leyes y normativas allí donde operamos”.