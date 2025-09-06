“No somos sólo defensa, somos ofensiva”, advierte
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 18
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, una decisión que a su parecer manda un “mensaje de victoria” al mundo que podría costar a los contribuyentes más de mil millones de dólares, y que requiere la aprobación del Congreso para ser oficial.
La página web del Pentágono ya cambió su dominio y su logo. Lo mismo ocurrió con las redes sociales del Departamento y del secretario tanto en X como en Facebook.
“Es un nombre mucho más apropiado a la vista de cómo está el mundo ahora mismo”, dijo Trump a los periodistas en el despacho de la oficina oval, flanqueado por el nuevo “secretario de Guerra”, Pete Hegseth.
Trump, quien sigue sosteniendo que merece el Premio Nobel de la Paz, defendió que “es un cambio muy importante porque es una actitud (...) Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fuerza. Somos muy fuertes, mucho más de lo que nadie puede comprender”.
Agregó que el equipo militar estadunidense “no se compara al de nadie (...) está 20 años por delante” del resto y que “mucho de esto ocurrió” durante su primer mandato.
El medio estadunidense Politico advirtió en un artículo difundido el jueves que el cambio de nombre probablemente costará al gobierno miles de millones de dólares, ya que será necesario actualizar cientos de agencias del Pentágono, sus bases globales, papelería y otra señalización.
Cuando se le preguntó cuánto costaría el cambio de nombre, Trump respondió: “No mucho; sabemos cómo renovar la marca sin volvernos locos”.
Trump mencionó el cambio de nombre del Pentágono varias veces durante el último mes, y les dijo a los periodistas: “A todos les gusta el que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra”.
El nombre de la agencia se cambió al Departamento de Defensa a finales de la década de 1940, tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Hegseth dijo el miércoles en el programa Fox & Friends: “Ganamos la Primera Guerra Mundial y ganamos la Segunda Guerra Mundial, no con el Departamento de Defensa, sino con el Departamento de Guerra. Como dijo el presidente, no somos sólo defensa, somos ofensiva”.
Comienzan pruebas de vuelo del “avión del juicio final”
La fuerza aérea estadunidense y especialistas de la compañía Sierra Nevada Corp (SNC) comenzaron las pruebas de vuelo del nuevo “avión del juicio final”, que podrían utilizar el presidente, el secretario de Guerra y otros altos dirigentes militares en caso de una guerra nuclear.
El E-4B es una versión militarizada del Boeing 747-200 con un centro de control para “ejecutar órdenes de guerra de emergencia y coordinar las acciones de las autoridades civiles”, según la fuerza aérea de Estados Unidos. Está protegido contra pulsos electromagnéticos y blindado contra efectos nucleares y térmicos.
Por otra parte, el Departamento de Estado informó sobre una orden ejecutiva que permite imponer nuevas sanciones a quienes detengan “injustamente” a estadunidenses en el extranjero y los utilicen como “moneda de cambio”.