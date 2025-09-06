▲ La oficina del secretario ya refleja los cambios que corresponden a la nueva disposición. Foto Ap

The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 18

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, una decisión que a su parecer manda un “mensaje de victoria” al mundo que podría costar a los contribuyentes más de mil millones de dólares, y que requiere la aprobación del Congreso para ser oficial.

La página web del Pentágono ya cambió su dominio y su logo. Lo mismo ocurrió con las redes sociales del Departamento y del secretario tanto en X como en Facebook.

“Es un nombre mucho más apropiado a la vista de cómo está el mundo ahora mismo”, dijo Trump a los periodistas en el despacho de la oficina oval, flanqueado por el nuevo “secretario de Guerra”, Pete Hegseth.

Trump, quien sigue sosteniendo que merece el Premio Nobel de la Paz, defendió que “es un cambio muy importante porque es una actitud (...) Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fuerza. Somos muy fuertes, mucho más de lo que nadie puede comprender”.

Agregó que el equipo militar estadunidense “no se compara al de nadie (...) está 20 años por delante” del resto y que “mucho de esto ocurrió” durante su primer mandato.

El medio estadunidense Politico advirtió en un artículo difundido el jueves que el cambio de nombre probablemente costará al gobierno miles de millones de dólares, ya que será necesario actualizar cientos de agencias del Pentágono, sus bases globales, papelería y otra señalización.

Cuando se le preguntó cuánto costaría el cambio de nombre, Trump respondió: “No mucho; sabemos cómo renovar la marca sin volvernos locos”.