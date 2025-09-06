▲ El mandatario venezolano, acompañado de su esposa Cilia Flores, acudió ayer a la academia militar en Caracas para activar las Unidades Comunales de la Milicia, que están conformadas por casi 8 millones de personas (abajo). Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 17

Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó este viernes que el gobierno de Estados Unidos debe abandonar su plan de cambio de régimen en Venezuela y respetar la paz de América Latina y el Caribe. Durante la activación de las Unidades Comunales de Milicia (UCM), le envió un mensaje a su par estadunidense, Donald Trump: “Es un callejón sin salida donde se están metiendo”.

Aseguró que Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar y dialogar, pero asimismo exige respeto para el país y su pueblo. Hizo énfasis en que la idea de que la república bolivariana es productora y vendedora de droga es una mentira.

“Con todo respeto le digo señor presidente Trump, esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad; Venezuela hoy es un país libre de producción de hoja de coca y de cocaína, y es una nación que lucha contra el narcotráfico”, expresó.

Pidió que “alguien sensato al lado del presidente Trump” le pase los datos de las organizaciones mundiales que señalan que Venezuela ha tenido grandes logros en la lucha contra el narcotráfico y que hoy en día no es un país relevante en materia de narcotráfico.

“Yo se las voy a mandar al presidente Trump porque, lo he dicho muchas veces, lo respeto, diferencias hemos tenido y las tenemos, pero ninguna nos puede llevar a un conflicto, y menos una mentira”, remató.

Las milicias toman las comunidades

Este viernes Venezuela activó las UCM, un dispositivo que despliega la fuerza de los milicianos, 4 millones de reservistas activos más 3 millones 700 mil alistados durante las semanas recientes, en los 5 mil 336 circuitos comunales del país.

El presidente Maduro, supervisó la movilización desde la academia militar del ejército, en Caracas. Explicó las fases del despliegue, que van desde la activación de las UCM hasta el perfeccionamiento de las habilidades y sistemas de armas, así como la cohesión en el combate.

Precisó que el desarrollo de las fases se irá cumpliendo de manera progresiva de acuerdo con los escenarios planteados.

Después de la fase de alistamiento vendrá la etapa de despliegue de las capacidades defensivas y de entrenamiento. “Además, todavía estamos en el nivel de la lucha no armada”, advirtió.

Y ratificó lo que ya dijo el lunes pasado durante una rueda de prensa internacional: “Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión imperial en defensa de la paz, la integridad territorial y la soberanía de nuestro pueblo”.

El presidente venezolano también informó que ya está activado el sistema de alistamiento permanente a través de la Plataforma Patria, para que todo el que se quiera sumar a la milicia pueda registrarse de manera electrónica.

Gracias a la Celac

Maduro agradeció el pronunciamiento de la mayoría de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el que rechazan la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe.