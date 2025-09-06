Ap, Afp, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 16

Bogotá. Una veintena de las 33 naciones que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazaron ayer el despliegue militar “extrarregional” de Estados Unidos y manifestaron su profunda “preocupación”, informó ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El pronunciamiento fue divulgado por el mandatario colombiano en su cuenta de X, y recordó que América Latina y el Caribe fueron proclamadas como Zona de Paz.

Dicho compromiso, remarcó, se sustenta en principios como la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo, el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.

El gobierno del mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló en un comunicado que no suscribió el documento divulgado por Petro, tras la reunión de urgencia que fue citada el lunes pasado por Colombia, que ostenta la presidencia temporal del organismo multilateral. Sin embargo, el gobernante colombiano aclaró que aún no era un comunicado formal por la oposición de una “minoría” de países.

Guatemala fue incluida en la lista de 21 países que, según Petro, apoyaron el comunicado y entre los que se encuentran Chile, Brasil, Nicaragua y México. Señaló que se opusieron Ecuador, Perú, Costa Rica y El Salvador.

En otra publicación, Petro afirmó que si Estados Unidos rompe el derecho internacional se replantaría la colaboración mantenida entre Bogotá y Washington. El mandatario condenó el ataque estadunidense a una lancha en el Caribe que presuntamente transportaba drogas y por el cual murieron 11 personas según el presidente Donald Trump.