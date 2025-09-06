▲ El gobierno de Estados Unidos envió 10 naves militares F-35 (en la imagen) a una base en Puerto Rico para realizar operativos contra bandas del narcotráfico. Los aviones volaron sobre la Casa Blanca el miércoles pasado en la visita del presidente polaco, Karol Nawrocki. Foto Afp

Afp, Reuters, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 16

Washington. Los aviones venezolanos que representen un peligro para las fuerzas de Estados Unidos en el Caribe se exponen a ser “derribados”, declaró ayer el presidente, Donald Trump, después de que su gobierno aseguró que cazas F-16 de la república bolivariana sobrevolaron un buque estadunidense en la zona.

Horas antes, la administración de Trump ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga; en tanto, nueve aeronaves del Comando Sur llegaron a Panamá como parte de una nueva fase de ejercicios militares conjuntos con fuerzas locales, según fuentes cercanas.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, amenazó Trump poco después de rebautizar mediante una orden ejecutiva el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

“Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, añadió Trump dirigiéndose a su ahora renombrado secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los avanzados F-35 se sumarán a la ya numerosa presencia militar en el Caribe Sur, mientras Trump cumple su promesa de campaña de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir drogas en su país.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones la recompensa por su captura.

La administración Trump ha tratado de vincular, sin pruebas, al gobierno de Maduro con el narcotráfico, y de dirigir la banda Tren de Aragua, que su administración designó como “organización terrorista” en febrero, lo que rechaza Caracas.

El despliegue de ayer se produjo luego de que fuerzas estadunidenses atacaron, también sin ofrecer pruebas, un barco que según Trump transportaba “cantidades masivas de drogas” desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

Fuentes que hablaron bajo anonimato indicaron que los 10 aviones de combate se enviaron a Puerto Rico para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas y deberán llegar a la zona a final de la próxima semana.