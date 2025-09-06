Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 22

Guadalajara, Jal., El alcalde de Tlajomulco, el emecista Quirino Velázquez, dio a conocer un acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de recuperar este año entre 800 y mil inmuebles en ese municipio donde, según reconoce el ayuntamiento, está el mayor número de casas abandonadas en el país, con numerosos bloques de edificios de departamentos desiertos conocidos como El Chernobyl mexicano.

Velázquez refirió que en una reunión, el jueves pasado en la ciudad de México, entre funcionarios estatales, de Tlajomulco y del Infonavit se convino que representantes de ese organismo vayan los próximos días a los polígonos habitacionales de la demarcación para reconocer los sitios susceptibles de recuperación y echar a andar el proyecto en el último tercio de 2025.

Según el presidente municipal, éste sería un primer paso que permitirá afinar un modelo que partir de 2026 podría ampliar de manera considerable el rescate de casas. El objetivo es que Tlajomulco se convierta en referente nacional en este aspecto.