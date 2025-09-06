▲ Elementos de Protección Civil auxiliaron a los pobladores del municipio de Guasave. Foto La Jornada

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 22

Debido a los remanentes de la tormenta tropical Lorena continuaron las lluvias en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur la noche del jueves y madrugada de ayer. En la primera entidad, un pescador falleció en la playa El Perihuete, en los límites de los municipios de Guasave y Angostura, reportaron autoridades estatales.

La fiscalía zona norte precisó que el hombre perdió la vida al caer de su embarcación debido al mal tiempo, cuando se disponía a salir a sus labores.

Mientras, en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos suspendieron clases en todos los niveles escolares, así como en las universidades de Occidente y la Autónoma de Sinaloa, informaron Protección Civil y la Secretaría de Educación Pública estatales.

En la sindicatura de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahome, se dio a conocer que la comunidad sufrió severas afectaciones y hay por lo menos 50 viviendas anegadas. El ayuntamiento habilitó albergues donde se refugiaron 47 personas.

El alcalde Antonio Menéndez detalló que se inundaron vialidades y hubo desbordamiento de drenes en los poblados de Ruiz Cortínez, El Carrizo, Juan José Ríos e Higuera de Zaragoza.

También en Sonora se reportaron daños en Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, donde las inundaciones ocasionaron el cierre de puentes y avenidas; además, se hicieron desalojos preventivos en comunidades vulnerables y suspendieron actividades educativas.

El puente Tetaboca, en Navojoa, fue cerrado por la creciente del río que atraviesa la zona. Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones.

El gobierno estatal habilitó 144 refugios para quienes los necesitaran y dijo que las comunidades costeras siguen bajo vigilancia.