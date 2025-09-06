Suspenden clases en cinco municipios del estado// Desalojan escuela inundada en Querétaro
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 22
Debido a los remanentes de la tormenta tropical Lorena continuaron las lluvias en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur la noche del jueves y madrugada de ayer. En la primera entidad, un pescador falleció en la playa El Perihuete, en los límites de los municipios de Guasave y Angostura, reportaron autoridades estatales.
La fiscalía zona norte precisó que el hombre perdió la vida al caer de su embarcación debido al mal tiempo, cuando se disponía a salir a sus labores.
Mientras, en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos suspendieron clases en todos los niveles escolares, así como en las universidades de Occidente y la Autónoma de Sinaloa, informaron Protección Civil y la Secretaría de Educación Pública estatales.
En la sindicatura de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahome, se dio a conocer que la comunidad sufrió severas afectaciones y hay por lo menos 50 viviendas anegadas. El ayuntamiento habilitó albergues donde se refugiaron 47 personas.
El alcalde Antonio Menéndez detalló que se inundaron vialidades y hubo desbordamiento de drenes en los poblados de Ruiz Cortínez, El Carrizo, Juan José Ríos e Higuera de Zaragoza.
También en Sonora se reportaron daños en Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, donde las inundaciones ocasionaron el cierre de puentes y avenidas; además, se hicieron desalojos preventivos en comunidades vulnerables y suspendieron actividades educativas.
El puente Tetaboca, en Navojoa, fue cerrado por la creciente del río que atraviesa la zona. Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones.
El gobierno estatal habilitó 144 refugios para quienes los necesitaran y dijo que las comunidades costeras siguen bajo vigilancia.
En Baja California, sus cinco municipios se mantienen en fase de recuperación con la limpieza de calles, rehabilitación de caminos rurales y desazolve de drenajes.
Autoridades dijeron que en puerto San Carlos, municipio de Comondú, y en La Paz equipos de bombeo trabajaron en el desalojo de agua en las zonas anegadas.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, en el cierre de las sesiones del Consejo Estatal de Protección Civil, afirmó que el meteoro dejó más beneficios que perjuicios pues el estado estaba padeciendo por la sequía.
Por otra parte, las lluvias también afectaron 24 viviendas en Corregidora, Querétaro, donde se registraron encharcamientos y vehículos varados en zonas como Prolongación El Jacal y la Carretera libre a Celaya, reportó el edil, José Guerrero.
En San Juan del Río, un hombre evitó ser arrastrado por la corriente del cauce que cruza la localidad tras subir a un árbol donde permaneció por horas; personal de Bomberos lo rescató.
En Tequisquiapan, la alcaldía pidió a pobladores de comunidades aledañas a la presa El Centenario, resguardar pertenencias, documentos y animales por la posibilidad de un desbordamiento.
Ayer por la tarde, rescatistas de Protección Civil de El Marqués, junto con elementos de Seguridad Pública de ese mismo municipio, ayudaron a 150 alumnos y 15 maestros a salir de una escuela que quedó inundada.
Los remanentes de Lorena, en interacción con el monzón mexicano, seguirán ocasionando lluvias intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California y Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Irene Sánchez, Cristina Gómez, Raymundo León y Ricardo Montoya.