"El camino de Tlapa a Veracruz es angustioso, pero lo peor es cuando se entra al estado de destino".

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 21

Chilpancingo, Gro., A pesar de la guerra entre los grupos delincuenciales rivales Los Mayitos y Los Chapitos en Sinaloa, 77 jornaleras y jornaleros de la comunidad de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero, partieron al campo agrícola 20 de Culiacán.“Siguen migrando porque sobrevivir ahí es estar al límite del desfiladero” y no tienen oportunidades, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En un comunicado, explicó que las familias, con las que viajan también 38 menores, salieron el jueves pasado y se enrolarán como trabajadores en los surcos de chile morrón. Se estima que lleguen hoy.

Sin embargo, los caminos son más inseguros “porque siempre los detienen. De Tlapa a Veracruz van ‘con el Jesús en la boca’, pero lo peor es entrando a Sinaloa, porque no sólo retienen a los migrantes centroamericanos, sino también a los jornaleros y jornaleras que van en busca de esperanza”.

Tlachinollan detalló que la temporada alta de migración empezó el 1º de septiembre; y con los 77 campesinos, “suman más de 147 familias las que se han ido; la mitad son menores y jóvenes, pero con los días la diáspora tiende a aumentar”.

Un aspecto de la problemática que enfrentan es que en los pueblos de la Montaña “la canasta básica está por las nubes; el aumento del salario sale sobrando cuando no hay oportunidades de trabajo. La supuesta disminución de la pobreza no pasó por esta región olvidada; por eso tienen que seguir migrando para tener qué comer”.