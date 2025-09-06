▲ La celebración, “en honor a la historia y el esfuerzo femenino”. Foto cortesía WixarikaMx

Sábado 6 de septiembre de 2025

Guadalajara, Jal., La comunidad femenina de los pueblos originarios de Nayarit, en especial de los poblados wixaritari de la sierra del Nayar, conmemoró por primera vez el Día de la Mujer Indígena tras un decreto emitido hace 10 días en el Congreso de esa entidad, con el fin de que sea conmemorado cada 5 de septiembre.

Ayer, en el poblado de Cofradía de Pericos, en la sierra, decenas de mujeres hicieron un desfile por las inmediaciones de la ranchería del municipio del Nayar, acompañadas de sus hijos, con letreros alusivos al festejo y globos rosas.

La Universidad de Nayarit, en tanto, llevó a cabo un conversatorio con féminas de los barrios nativos y especialistas con el tema Mujeres de pueblos originarios: desafíos y perspectivas actuales en el Gran Nayar.

“Cuando entré a la secundaria sentí discriminación; antes no, porque vivía en la comunidad wixárika; pero luego me inscribieron en la escuela de Puente de Camotlán y yo era la única de mi etnia.

“Entonces sentí la marginación, sobre todo a partir de que tuve contacto más directo con la población mestiza”, narró en uno de los páneles Alma Rocío Robles Carrillo, de Mesa del Tirador, Jalisco, cercana a Puente de Camotlán, Nayarit, en los límites de ambos estados.

Además, con motivo de la primera edición de esta efeméride, la legislatura estatal reconoció a mujeres destacadas de los cuatro grupos indígenas asentados en dicho territorio.