Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 7

Madrid. En un comunicado atípico, que muestra el carácter excepcional de la situación, el Festival de Cine de San Sebastián, en el País Vasco, condenó de forma energética el genocidio en Gaza y denunció las “masacres inimaginables” que está perpetrando a ojos de todo el mundo el gobierno de Benjamin Netanyahu. El festival de cine, uno de los más prestigiosos de Europa junto con el de Venecia y Cannes, iniciará sus actividades hasta el próximo 19 de septiembre, pero decidió hacer pública su “rabia y dolor” ante las atrocidades de Gaza.

En el comunicado, firmado por el comité de dirección, es decir por el equipo que dirige y organiza el certamen cinematográfico, afirman que son defensores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que, por tanto, “también creemos necesario hacer un llamamiento genérico a favor de la democracia y alertar sobre sus fragilidades ante la abundancia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales. No, no es lo mismo dictadura que democracia. No, no es lo mismo respetar los derechos humanos que conculcarlos sistemáticamente. Desde el mundo de la cultura necesitamos democracia y derechos humanos para existir, para salvaguardar las libertades de nuestras sociedades”.

Y a partir de ahí así describen la situación en Gaza: “Sabemos también que el articulado de la De-claración Universal de los Derechos Humanos es incumplido a diario y en no pocos lugares del mundo. Pero hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino desde que Hamas perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que, por supuesto, también condenamos. Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional. Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror. Nos invaden la rabia y el dolor ante tal injusticia”.