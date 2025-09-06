De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 7

La película mexicana En el camino, de David Pablos, recibió el Premio Queer Lion 2025 en la edición 82 del Festival de Venecia, compartió la casa productora Animal de Luz Films encabezada por Inna Payán en sus redes sociales.

La historia de amor entre dos traileros protagonizada por Víctor Pietro y Osvaldo Sánchez, explora ese mundo regido por normas internas, el peligro y las adicciones, también compite en la sección Horizontes de la Mostra, la cual está dedicada a las nuevas vanguardias y se entregará hoy (este sábado).

El Queer Lion es uno de los reconocimientos colaterales del certamen, que se otorgó por primera vez en 2007 a la película The Speed of Life, del director estadunidense Ed Radtke.

De acuerdo con un comunicado del festival, “este año ha sido asignado a Pablos por el valor de la productora Inna Payán al respaldar un proyecto ambientado en un mundo dominado por una subcultura machista marcada por la violencia y la homofobia. Por la audacia del director David Pablos en su retrato de una sexualidad carnal, explícita, auténtica y sin filtros. Por la conmovedora descripción de un amor puro que une a dos hombres, dos soledades y dos vulnerabilidades que se descubren, se abrazan y, en última instancia, se redimen mutuamente.