China se opone firmemente a la posible imposición de restricciones comerciales de México, ya que la cooperación económica entre ambos países es mutuamente beneficiosa, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático Guo Jiakun en Pekín.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la víspera que el gobierno mexicano considera imponer aranceles a las importaciones de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluida China.
En este contexto, Guo Jiakun señaló que China se opone firmemente a la imposición de restricciones comerciales que socaven los derechos e intereses legítimos del país bajo diversos pretextos y bajo presión de otros gobiernos.
“La cooperación comercial y económica entre China y México es un resultado que beneficia a todos y a los pueblos de ambas naciones”, dijo el diplomático ante la prensa, al comentar la posible introducción de aranceles de México.
Subrayó que China aboga constantemente por una globalización económica inclusiva y mutuamente beneficiosa y se opone a cualquier forma de unilateralismo, proteccionismo comercial y medidas discriminatorias.
La presidenta Sheinbaum indicó el jueves en su conferencia matutina que su gobierno analiza imponer gravámenes a países con los que no tiene acuerdo comercial.
“Lo estamos considerando, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos, también se encuentra China, pero no es el único país”, señaló.
Aclaró que la medida no es nueva, sino parte de lo que ha venido haciendo su administración hace unos meses para proteger a ciertas industrias nacionales.