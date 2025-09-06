Sputnik y De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025

China se opone firmemente a la posible imposición de restricciones comerciales de México, ya que la cooperación económica entre ambos países es mutuamente beneficiosa, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático Guo Jiakun en Pekín.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la víspera que el gobierno mexicano considera imponer aranceles a las importaciones de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluida China.

En este contexto, Guo Jiakun señaló que China se opone firmemente a la imposición de restricciones comerciales que socaven los derechos e intereses legítimos del país bajo diversos pretextos y bajo presión de otros gobiernos.

“La cooperación comercial y económica entre China y México es un resultado que beneficia a todos y a los pueblos de ambas naciones”, dijo el diplomático ante la prensa, al comentar la posible introducción de aranceles de México.