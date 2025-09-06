▲ La economía de Estados Unidos creó 22 mil empleos en agosto, cifra que la Casa Blanca calificó de decepcionante. Foto Afp

Ap, Reuters y De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 13

El desempleo en Estados Unidos alcanzó en agosto la tasa más alta en cuatro años y por primera vez desde la pandemia de covid-19 hay más personas desempleadas que vacantes en la mayor economía del mundo. Los datos oficiales publicados ayer echan por tierra, hasta ahora, las promesas de campaña del presidente Donald Trump, quien prometió generar millones de empleos, incluso “tomar” los de otros países para trasladarlos al territorio estadunidense.

La economía de Estados Unidos creó 22 mil empleos el mes pasado, lejos de los 75 mil esperados por el mercado, y la tasa de desempleo subió a 4.3 por ciento, su nivel más alto desde 2021, en momentos en que el mercado laboral continúa enfriándose debido a la incertidumbre sobre las políticas económicas del presidente Donald Trump, mostraron datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo.

La crecimiento del empleo se ha estancado y los economistas culpan a los aranceles de Trump y a la represión de la inmigración que ha reducido la oferta de mano de obra.

Las fábricas recortaron 12 mil empleos en agosto, el cuarto mes consecutivo en que reducen las nóminas. Las empresas de construcción eliminaron 7 mil puestos, y el gobierno federal 15 mil.

Además, las cifras revisadas por el Departamento del Trabajo recortaron 21 mil plazas de las nóminas de junio y julio, tan sólo en junio se eliminaron 13 mil puestos de trabajo, las primeras pérdidas mensuales de empleo desde diciembre de 2020, cuando el mercado laboral fue interrumpido por la pandemia de covid-19.

El informe siguió a noticias de esta semana de que en julio había más personas desempleadas que vacantes por primera vez desde la pandemia. En el octavo mes del año el número de desempleados alcanzó 7 millones 384 mil.

Hace un mes, cuando el Departamento de Trabajo publicó un decepcionante informe de empleo, Trump despidió a la economista encargada de compilar las cifras y nominó a uno de sus incondicionales para remplazarla.