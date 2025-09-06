De la Redacción y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a27

Los Charros de Jalisco retornaron después de 54 años a una Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol tras coronarse en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol con una victoria 6-4 sobre los Sultanes de Monterrey, con un dramático cierre en entradas extra.

Ahora, los Charros dirigidos por Benjamín Gil esperan al vencedor del campeonato de la Zona Sur, donde los Diablos Rojos aventajan la serie por 3-2 sobre los Piratas de Campeche. Los tapatíos buscan convertirse en la primera franquicia en ganar la Liga Mexicana del Pacifico y la LMB en la misma temporada.