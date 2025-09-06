De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a27

En un momento en el que la goleadora Charlyn Corral apenas regresa a las canchas tras una lesión, la nigeriana Chinwendu Ihezuo asumió la responsabilidad en la ofensiva del campeón Pachuca al marcar un doblete en el triunfo 3-2 sobre las Bravas de Ciudad Juárez, en la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil.

Chinwendu sentenció el duelo al anotar en los minutos 31 y 44 en el estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que Ayooluwa Oke (15) completó el marcador.

Charlyn Corral entró de cambio al 83 ya recuperada de una aparatosa lesión que sufrió en el rostro en un partido con la selección mexicana.

Aun cuando presumen seis encuentros sin derrota, las Tuzas están en una ardua pelea por el liderato al colocarse en el segundo puesto con 23 puntos, uno menos que el América, que enfrentará hoy a Atlético San Luis.