▲ El receptor abierto de los Cargadores Tre Harris elude a la defensiva de los Jefes, durante su victoria 27-21 en Sao Paolo. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a27

Sao Paulo., Ante más de 47 mil aficionados en el segundo encuentro en la historia de la NFL disputado en Brasil, los Cargadores de Los Ángeles se impusieron 27-21 a los subcampeones los Jefes de Kansas City en un cerrado encuentro, en el que también se encendió la fiesta con la presentación de la cantante colombiana Karol G en el espectáculo de mediotiempo.

Es la segunda temporada consecutiva que la NFL, la liga de futbol americano más mediática del mundo, tuvo como escenario el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo. Apenas hace un año, las Águilas vencieron a los Empacadores de Green Bay en ese recinto.

Pese a la fiesta, los Jefes de Patrick Maholmes y Travis Kelce no pudieron celebrar, en un partido que también marca el punto de partida de una campaña en la que buscan recuperar la supremacía que perdieron tras caer en el último Super Bowl ante las Águilas de Filadelphia, una derrota que quebró su racha de dos títulos.