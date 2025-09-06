Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a27
Sao Paulo., Ante más de 47 mil aficionados en el segundo encuentro en la historia de la NFL disputado en Brasil, los Cargadores de Los Ángeles se impusieron 27-21 a los subcampeones los Jefes de Kansas City en un cerrado encuentro, en el que también se encendió la fiesta con la presentación de la cantante colombiana Karol G en el espectáculo de mediotiempo.
Es la segunda temporada consecutiva que la NFL, la liga de futbol americano más mediática del mundo, tuvo como escenario el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo. Apenas hace un año, las Águilas vencieron a los Empacadores de Green Bay en ese recinto.
Pese a la fiesta, los Jefes de Patrick Maholmes y Travis Kelce no pudieron celebrar, en un partido que también marca el punto de partida de una campaña en la que buscan recuperar la supremacía que perdieron tras caer en el último Super Bowl ante las Águilas de Filadelphia, una derrota que quebró su racha de dos títulos.
Quienes sí vivieron un gran festejo fueron los Cargadores, liderados por dos anotaciones de Quentin Johnston, quien abrió el marcador, y uno de Keenan Allen.
Un intercambio de goles de campo de Dicker y Harrison Butker hicieron que el segundo parcial acabara 13-6 a favor del equipo de Los Ángeles.
Bajo los reflectores, Kelce y Mahomes intentaron que los Jefes reaccionaran. mientras la afición coreaba a todo pulmón tradicionales canciones brasileñas como "Evidências".
Mahomes logró una anotación que pudo significar el empate, pero Butker falló la patada. Una anotación de Kelce, a pase de Patrick Mahomes, parecía dar impulso a Kansas City en el último cuarto, pero Johnston respondió con su segunda anotación de la noche.