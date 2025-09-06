Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a11

La ex tenista estadunidense Serena Williams reveló que los puntos claves de su exitosa carrera, en la que conquistó 23 títulos individuales de Grand Slam, fueron la disciplina y tener una mentalidad ganadora.

A tres años de su retiro como tenista profesional, el pasado 2 de septiembre de 2022, la histórica atleta compartió aspectos de su trayectoria con miles de jóvenes becarios que ayer asistieron al evento denominado México Siglo XXI, en el Auditorio Nacional.

Ataviada con un vestido rosa mexicano, zapatillas y con el cabello rubio, la otrora tenista de 43 años de edad, originaria de Michigan, indicó que su madre fue quien le inculcó ser disciplinada desde pequeña, e incluso confesó que no la dejaban jugar tenis si no conseguía buenas calificaciones en la escuela.

“Me siento realmente afortunada de que mi madre me dio mucha disciplina, no sé de dónde viene, parte puede ser aprendida, parte la puede traer uno, a mí me enseñaron, sí, pero también estaba obsesionada con ganar y ser la número uno. La disciplina es importantísima para lograr lo que sea, ya sea en el deporte, en una empresa o en la vida diaria, y es un paso central para tener éxito”, señaló la también ganadora de cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Asimismo, destacó que “siempre hay que tener una mentalidad ganadora en todos los aspectos de la vida. El ser ganador se demuestra, y ¿cómo se demuestra? Independientemente de tu decisión, si quieres ser médico o hacer cualquier cosa, tienes que pagar el precio.