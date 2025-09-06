El italiano venció al canadiense Auger-Aliassime para defender su título del Abierto de EU el domingo
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a11
Nueva York., El español Carlos Alcaraz evitó que el serbio Novak Djokovic cerrara la actual temporada con su anhelado título 25 de Grand Slam tras vencerlo en sets corridos para avanzar a la final del Abierto de Estados Unidos, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, quien dejó fuera al canadiense Félix Auger-Aliassime.
En la primera semifinal en Nueva York, Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico de 38 años de edad, quien, pese a la derrota, confirmó que seguirá luchando por alcanzar su título 25 en torneos “grandes”, récord absoluto del tenis.
“No renuncio a los Grand Slam, voy a seguir luchando. Todavía quiero jugar una temporada completa el próximo año. Intentaré llegar a las finales y luchar por otro título, al menos”, señaló el serbio.
A su vez, el español, quien pugnará el domingo por su segundo título del Abierto de EU, luego del que consiguió en 2022 a los 19 años, indicó que “es un gran sentimiento estar otra vez en la final de este torneo, se siente increíble”.
“Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto. Era muy importante seguir presente”, reconoció sobre la pista central de Flushing Meadows.
“Nole” felicitó a Alcaraz, de 22 años, con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.
Alcaraz podría recuperar el liderato de la ATP si conquista su sexto trofeo de Grand Slam el domingo, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadunidense, Donald Trump.
Por el momento, el número dos mundial se tomó ayer una deseada revancha frente al eterno Djokovic.
El serbio, quien peleaba por ser el finalista de Grand Slam más veterano en medio siglo, asestó dos muy dolorosas derrotas a Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero.
El ibérico no necesitó de su mejor tenis para apropiarse del primer set, pero en el segundo Djokovic reaccionó con un break inicial y una ventaja de 3-0.
El español se adentró en una cadena de errores, pero mantuvo la sangre fría y frenó el avance con otro quiebre.
El parcial desembocó en un tiebreak que Djokovic estaba prácticamente obligado a ganar dadas sus menores reservas de energía.
El desempate avanzó apretado hasta que Alcaraz prevaleció en un feroz rally desde el fondo de la pista y se apropió del parcial con un demoledor servicio.
El murciano siguió siendo el único jugador que no ha cedido un set en Flushing Meadows y dejó a Djokovic, 16 años mayor y con tres horas más de juego este torneo, sin más opción que una épica e improbable remontada.
El balcánico, quien pidió tratamiento en un hombro en el descanso, encaró la gesta con el tanque vacío e hincó la rodilla frente a un Alcaraz imparable que el domingo jugará su octava final consecutiva.
En un trepidante partido el italiano Jannik Sinner, campeón defensor del certamen, venció en 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 al canadiense Auger- Aliassime para instalarse en la final del domingo contra Alcaraz.