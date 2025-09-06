Afp

Nueva York., El español Carlos Alcaraz evitó que el serbio Novak Djokovic cerrara la actual temporada con su anhelado título 25 de Grand Slam tras vencerlo en sets corridos para avanzar a la final del Abierto de Estados Unidos, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, quien dejó fuera al canadiense Félix Auger-Aliassime.

En la primera semifinal en Nueva York, Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico de 38 años de edad, quien, pese a la derrota, confirmó que seguirá luchando por alcanzar su título 25 en torneos “grandes”, récord absoluto del tenis.

“No renuncio a los Grand Slam, voy a seguir luchando. Todavía quiero jugar una temporada completa el próximo año. Intentaré llegar a las finales y luchar por otro título, al menos”, señaló el serbio.

A su vez, el español, quien pugnará el domingo por su segundo título del Abierto de EU, luego del que consiguió en 2022 a los 19 años, indicó que “es un gran sentimiento estar otra vez en la final de este torneo, se siente increíble”.

“Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto. Era muy importante seguir presente”, reconoció sobre la pista central de Flushing Meadows.

“Nole” felicitó a Alcaraz, de 22 años, con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.

Alcaraz podría recuperar el liderato de la ATP si conquista su sexto trofeo de Grand Slam el domingo, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadunidense, Donald Trump.