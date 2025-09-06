Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a10
Monza. El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ayer en Monza.
En el legendario circuito italiano, el español Carlos Sainz Jr (Williams) firmó el tercer mejor crono de la sesión, por delante del líder australiano del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue quinto.
Norris llega a este Gran Premio como principal perseguidor de Piastri, que tiene 34 puntos de ventaja en la general sobre su compañero.
En la primera sesión de los libres, más lenta que la segunda, fueron Ferrari los que dominaron, con Hamilton con el mejor tiempo delante de Leclerc. El vigente tetracampeón mundial, Max Verstappen (Red Bull), acabó el día como el sexto más rápido.
La segunda sesión de los libres estuvo brevemente interrumpida por una salida de pista del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien quedó en el lugar 19, delante del argentino Franco Colapinto (20).
Por otra parte, el icónico Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035, anunció ayer la organización de la competición.