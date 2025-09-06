Afp

Monza. El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ayer en Monza.

En el legendario circuito italiano, el español Carlos Sainz Jr (Williams) firmó el tercer mejor crono de la sesión, por delante del líder australiano del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue quinto.

Norris llega a este Gran Premio como principal perseguidor de Piastri, que tiene 34 puntos de ventaja en la general sobre su compañero.