Deportes
Ver día anteriorSábado 6 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/06. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Norris lidera ensayos en el Gran Premio de Italia/
A nterior
S iguiente
 
Norris lidera ensayos en el Gran Premio de Italia
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a10

Monza. El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ayer en Monza.

En el legendario circuito italiano, el español Carlos Sainz Jr (Williams) firmó el tercer mejor crono de la sesión, por delante del líder australiano del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue quinto.

Norris llega a este Gran Premio como principal perseguidor de Piastri, que tiene 34 puntos de ventaja en la general sobre su compañero.

En la primera sesión de los libres, más lenta que la segunda, fueron Ferrari los que dominaron, con Hamilton con el mejor tiempo delante de Leclerc. El vigente tetracampeón mundial, Max Verstappen (Red Bull), acabó el día como el sexto más rápido.

La segunda sesión de los libres estuvo brevemente interrumpida por una salida de pista del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien quedó en el lugar 19, delante del argentino Franco Colapinto (20).

Por otra parte, el icónico Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035, anunció ayer la organización de la competición.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto