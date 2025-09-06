Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. a10

Madrid. A 12 kilómetros del final de la etapa, muy cerca del inicio del ascenso del temido puerto del Angliru –uno de los más exigentes de Europa–, se registró una nueva protesta a favor del pueblo palestino y de denuncia del genocidio y la limpieza étnica que está perpetrando el Estado de Israel en la franja de Gaza. La carrera, al menos la del grupo de los “escapados”, se interrumpió durante unos segundos cuando una decena de personas que portaban la bandera palestina se pusieron a mitad de la carretera con los brazos en alto. Además, a lo largo de todo el recorrido se escucharon gritos contra Israel y su ocupación de Gaza.

Desde que empezó la Vuelta ciclista a España, una de las tres carreras por etapas más prestigiosas del mundo, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, se han registrado numerosas acciones de denuncia por la presencia del equipo Israel Premier Tech, financiado y presidido por el empresario multimillonario canadiense de origen judío Sylvan Adams, muy próximo a la estrategia belicista y las tesis sionistas del actual presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quien publicó un mensaje en redes sociales en el que elogiaba el “gran trabajo” del equipo ciclista “por no ceder ante el odio y la intimidación. Están haciendo que Israel esté orgulloso”, señaló, por su presencia en la carrera ciclista, de la que incluso el propio gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, reclama su expulsión; una competencia que sólo puede asumir la Unión Ciclista Internacional o, en su defecto, la retirada voluntaria del equipo, que también descartó su director deportivo, el español Óscar Guerrero, porque asegura que esa decisión supondría el final del proyecto ciclista.