Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

La disputa por los palcos y plateas del estadio Azteca durante el Mundial 2026 llegó a su fin después de que la directiva del recinto –la cual es propiedad del grupo Ollamani– y la FIFA llegaron a acuerdo para respetar el contrato que existe con los titulares de estos espacios en el inmueble.

Así, los dueños de los palcos y plateas podrán usarlos durante la Copa del Mundo 2026, conforme al contrato que firmaron en 1966 por un periodo de 99 años tras pagar 115 mil pesos de ese entonces.

“Serán respetados nuestros títulos. Ollamani es una empresa de gran valor, seguramente estudiaron el contrato y vieron que no había forma de zafarse. Estaban obligados a informarle a la FIFA que no pueden disponer de esos espacios. Reconozco a Emilio Azcárraga Jean (dueño del recinto) por respetar el contrato y a Félix Aguirre (director del inmueble) por su disposición”, dijo a La Jornada Roberto Ruano, secretario de la Asociación de propietarios de palcos y plateas.