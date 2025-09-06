Deportes
Dueños de palcos en el Azteca podrán usarlos durante la Copa
Dueños de palcos en el Azteca podrán usarlos durante la Copa
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

La disputa por los palcos y plateas del estadio Azteca durante el Mundial 2026 llegó a su fin después de que la directiva del recinto –la cual es propiedad del grupo Ollamani– y la FIFA llegaron a acuerdo para respetar el contrato que existe con los titulares de estos espacios en el inmueble.

Así, los dueños de los palcos y plateas podrán usarlos durante la Copa del Mundo 2026, conforme al contrato que firmaron en 1966 por un periodo de 99 años tras pagar 115 mil pesos de ese entonces.

“Serán respetados nuestros títulos. Ollamani es una empresa de gran valor, seguramente estudiaron el contrato y vieron que no había forma de zafarse. Estaban obligados a informarle a la FIFA que no pueden disponer de esos espacios. Reconozco a Emilio Azcárraga Jean (dueño del recinto) por respetar el contrato y a Félix Aguirre (director del inmueble) por su disposición”, dijo a La Jornada Roberto Ruano, secretario de la Asociación de propietarios de palcos y plateas.

“Dicen que no vamos a pagar, pero es falso, ya pagamos por 99 años, así que gratis no fue”, agregó Ruano. Detalló que no podrán ingresar alimentos a los palcos y plateas durante el Mundial, además de que conforme al contrato no tendrán estacionamiento.

“Con esto también se manda un mensaje muy importante, que en México se respetan los acuerdos”, apuntó.

Félix Aguirre dijo en la mañana a una cadena de radio que ya existía un acuerdo con la FIFA para respetar los espacios de palcos y plateas, aunque aún debían definir unos detalles para mandar un comunicado oficial a cada uno de los titulares.

El acuerdo había sido respetado durante los mundiales de México 1970 y 1986. Ahora, el recinto será también sede del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio así como de otros cuatro juegos del torneo.

