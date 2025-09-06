Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

Rabat. Marruecos logró su boleto a la Copa del Mundo 2026 al golear 5-0 a Níger, en Rabat, durante la fase de clasificación de África, convirtiéndose así en la primera nación de ese continente en asegurar su presencia en la cita del próximo año.

El centrocampista del PSV Eindhoven, Ismael Saibari (29 y 38), los delanteros Ayoub El Kaabi (50) y Hamza Igamane (68), y el volante Azzedine Ounahi (84) dieron a los Leones del Atlas, líder del grupo E, la garantía de que contenderán en su tercera edición mundialista consecutiva.

“Seis partidos y seis victorias. Y contra equipos que juegan con 10 jugadores atrás. Estamos clasificados al Mundial”, declaró el entrenador Walid Regragui, al que le costaba contener la euforia por el boleto al torneo supremo del futbol.