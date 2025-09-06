Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó ayer que su gobierno trabaja en un acuerdo con la FIFA para instalar pantallas en el Zócalo capitalino y transmitir de manera gratuita algunos de los partidos del Mundial de Futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En su conferencia matutina, explicó que en los próximos días se presentarán los avances de la organización del torneo. Detalló que se afinan aspectos logísticos: “Vamos a presentar el Mundial, creo que la próxima semana, esta semana o la otra. Estamos ya en los últimos detalles de algunas cuestiones organizativas. Buscaremos que se pueda ver en el Zócalo, en pantallas, en coordinación con la FIFA, que tiene sus reglas”, y subrayó que la determinación de los precios de los boletos corresponde a la FIFA y a los estadios, como el Azteca, por lo que su gobierno apuesta a garantizar que la ciudadanía tenga un espacio público para disfrutar los encuentros.