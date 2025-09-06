Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

Los partidos contra Japón y Corea del Sur, correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre, cumplen con un deseo del director técnico de la selección mexicana de futbol, Javier Aguirre, de enfrentar a países de todas las confederaciones rumbo a la Copa Mundial de 2026. La última parte del plan, en el que los europeos Suiza (4-2) y Turquía (1-0) visitaron al Tri hace tres meses en Estados Unidos, es medirse con rivales de Sudamérica antes de que termine el año. Los primeros confirmados para jugar el 11 y 14 octubre son Colombia y Ecuador, pero restan dos encuentros más el siguiente mes con la posibilidad de que Uruguay, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, visite el estadio TSM Corona de Torreón.

En los tres periodos de eliminatorias y encuentros internacionales, Aguirre podrá contar con los jugadores que integren sus convocatorias, incluidos aquellos que están en Europa. “Regularmente nos enfrentamos a países de Concacaf, lo cual puede encerrarnos en una burbuja y hacernos pensar que la realidad es esa y no es verdad. Japón es un rival muy competitivo, el primero en calificar al siguiente Mundial. Tiene un valor añadido”, explica el técnico del Tricolor, de 66 años y al frente de su tercer ciclo mundialista, mientras alista el primer ensayo ante el país del Sol Naciente, este sábado en Oakland, con un plantel que mezcla la experiencia y juventud de jugadores como Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Santiago Giménez.

Japón ocupa el lugar 17 en la clasificación mundial de la FIFA, cuatro puestos abajo de México, pero es además el combinado más ganador en el continente asiático de la Copa de Naciones al sumar cuatro trofeos. Su entrenador, Hajime Moriyasu, dirige a los nipones desde 2018 y garantizó durante este tiempo no sólo su boleto a Qatar 2022 y la cita de 2026 –en la que fueron la primera nación en ganar un lugar, después de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos–, sino también el cuarto sitio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad española, destaca entre las figuras que reconocen los aficionados junto con Wataru Endo, del Liverpool inglés, y Kaoru Mitoma, atacante del Brighton.