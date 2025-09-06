Omar González Morales

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 5

La traducción del libro Fukushima y otros poemas, de la escritora japonesa Yoko Tawada, fue el reto más grande en la carrera de la maestra Cristina Rascón. El poemario es una policromía que oculta una profunda conexión con Frida Kahlo, una reflexión sobre la energía y la guerra nuclear, el paso del tiempo y un diálogo con los versos de William Shakespeare en Hamlet.

En entrevista con La Jornada, Cristina Rascón habló sobre la importancia de esta obra poética, la primera de la autora japonesa en ser traducida al español en México, un reflejo de juegos oníricos.

“Todo empezó hace dos años, cuando Fundación Japón me invitó a hacer un recital poético con Tawada en la Ciudad de México. Ahí tuvimos una charla maravillosa; sus versos transforman el lenguaje con el placer de un poeta y nos sumerge en laberintos, aunque al mismo tiempo nos plantea la angustia del futuro”, comentó.

Compuesto por 40 poemas, divididos en cuatro partes y escrito a manera bilingüe, el libro es un recorrido por los anhelos y deseos de Yoko Tawada: “Su gran manejo de los estilos hizo que esta traducción fuera el trabajo más difícil de mi carrera, pero al fin tenemos la única antología de la obra de Tawada en español mexicano. El gran reto es hacer que algo tenga sentido en nuestro idioma.

“Me permitió innovar, porque en uno de los versos, al final del libro, lo pudimos modificar para introducir partes del idioma mayab. Ella juega con la fonética del japonés, de tal manera que parece que escuchamos alemán o inglés, pero también parece que estás leyendo japonés o chino. Eso me encantó”, comentó la traductora.

“Tras la crisis con la planta nuclear de Fukushima, los artistas de Japón se enfocaron en poner sobre la mesa el tema del uso de la contaminación y la radiación; hay preocupación sobre el daño que puede generar. Tawada plantea que dialoguemos con la naturaleza que nos rodea: las plantas, el océano, los otros seres, y nos habla desde un ‘presente que parece futuro, una distopía’, un riesgo vigente.”

Para la intérprete fue “maravilloso” hacer que el lector mexicano perciba una sensación de extrañeza con su lenguaje: “hice uso del español y de un idioma originario con la finalidad de crear una disrupción en el público, Tawada quería que el lector, aunque esté leyendo en su lengua materna, sienta que hay algo raro en ello y llevarlo a pensar sobre su realidad”.

Cristina Rascón explicó que para esta antología tuvo que retomar cuatro estilos diferentes de la poesía de Yoko Tawada; aseguró que, por el manejo de esa técnica literaria, la japonesa es una de las poetas más ágiles de la actualidad: “Está inmersa en una cultura extranjera porque vive en Alemania; entonces, cuestiona el lenguaje con el que habla y aplica algunas reglas del japonés para escribir.