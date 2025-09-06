▲ La exposición se realizó en colaboración con la embajada de Bangladesh y como parte de la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Foto Germán Canseco

El arte es poderoso porque funciona: “te puede tocar, perseguir y despertar en mitad de la noche. Los hechos y las cifras dan una idea del campo, pero es el arte lo que mueve a las personas”. Tal es la convicción del fotógrafo bangladesí Shahidul Alam (1955), quien presenta su exposición Imágenes que rompen el silencio en el Museo Vivo del Muralismo.

El también escritor, curador y educador, remarcó en entrevista con La Jornada que el arte hace que la gente se levante para romper el silencio. Él mismo decidió volverse fotógrafo, porque se dio cuenta de ello.

La exposición recorre cuatro décadas de trabajo de Alam, considerado cronista visual y activista, así como impulsor de los practicantes de esa disciplina. Se realizó en colaboración con la embajada de Bangladesh como parte de la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y ese país.

Una de las primeras imágenes al entrar en la sala Xavier Guerrero es la que hizo durante una marcha de trabajadores del Partido Socialista que pedían la libertad del líder polaco Lech Walesa. En ese momento se percató de la importancia de la fotografía.

Recordó que su incursión en esa disciplina surgió porque tomó conciencia de que la fotografía “es un poder, como un medio, pero no soy un fotógrafo entrenado. Me inspiraba en los clubes de fotógrafos, en las revistas; todos ellos hacían sólo imágenes bonitas”.

En los años 80 del siglo pasado quería hacer sus propias placas, por lo que prolongaba sus estancias en el cuarto oscuro, revelaba y hacía impresiones. “El color era más inaccesible. El material en blanco y negro era más barato. También estaba interesado en el fotoperiodismo; en ese momento, todos los fotoperiodistas así lo hacían”.