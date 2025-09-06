▲ Desde octubre de 2023, la franja de Gaza ha sufrido una “destrucción apocalíptica”. Hogar de más de 2 millones 100 mil personas, esta área sitiada de 365 kilómetros cuadrados ha soportado bombardeos incesantes, desplazamientos forzados, destrucción y el colapso de los servicios básicos. Debido al asedio del ejército israelí, familias enteras enfrentan miedo, hambre, deshidratación y muerte. Ahora, el museo madrileño Thyssen-Bornemisza da espacio a las imágenes captadas por una treintena de fotógrafos que no pueden revelar su identidad para salvaguardar su integridad, ya que “las autoridades israelíes prohíben la entrada de medios internacionales y más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados”, según refiere la nota explicativa que acompaña la muestra Gaza a través de sus ojos, a la cual corresponden las imágenes en estas páginas. Foto Museo Thyssen-Bornemisza / UNRWA