Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 26

La Secretaría de Mujeres del gobierno federal destinará 2 mil 864 millones de pesos a un proyecto enfocado en brindar protección y atención integral y especializada a víctimas de violencia de género en la Ciudad de México y, en su caso, a sus hijos.

En la Gaceta Oficial capitalina se informó que se trata de un subsidio federal dirigido a fortalecer los refugios para las mujeres que viven en situación de violencia familiar a través de la mejora en su infraestructura, seguridad, operación, equipamiento y servicios de capacitación y contención emocional al personal que proporciona las atenciones especializadas y multidisciplinarias con el objetivo de garantizar la protección, atención integral y especializada a las víctimas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, la población en México asciende a 126 millones de personas, de las cuales 64.5 millones son mujeres, que representan 51.2 por ciento.