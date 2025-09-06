▲ Con el argumento de que la zona sólo sería limpiada, trabajadores quitaron los tapiales. Foto Alfredo Domínguez

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 26

El retiro momentáneo de los tapiales de la glorieta de las Mujeres que Luchan generó extrañamiento por parte de representantes de las agrupaciones que integran víctimas de violencia.

Ayer por la mañana, colectivos alertaron del retiro de las vallas por medio de fotografías que publicaron en redes sociales. En algunas imágenes se observa que los enseres fueron amontonados en la parte trasera de un vehículo sobre el Paseo de la Reforma.

Sin embargo, el gobierno capitalino aseguró que fue un retiro momentáneo con la finalidad de realizar labores de limpieza en la zona por un evento efectuado en la escultura de La Joven de Amajac, la cual se ubica a varios metros de distancia del antimonumento de las Mujeres que Luchan.

Jacqueline Palmeros, quien es una madre buscadora del colectivo Una luz en el camino, comentó que las autoridades mencionaron que se “habían equivocado” de glorieta, pues en realidad habían querido retirar las vallas que protegen La Joven de Amajac.