Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 26
El retiro momentáneo de los tapiales de la glorieta de las Mujeres que Luchan generó extrañamiento por parte de representantes de las agrupaciones que integran víctimas de violencia.
Ayer por la mañana, colectivos alertaron del retiro de las vallas por medio de fotografías que publicaron en redes sociales. En algunas imágenes se observa que los enseres fueron amontonados en la parte trasera de un vehículo sobre el Paseo de la Reforma.
Sin embargo, el gobierno capitalino aseguró que fue un retiro momentáneo con la finalidad de realizar labores de limpieza en la zona por un evento efectuado en la escultura de La Joven de Amajac, la cual se ubica a varios metros de distancia del antimonumento de las Mujeres que Luchan.
Jacqueline Palmeros, quien es una madre buscadora del colectivo Una luz en el camino, comentó que las autoridades mencionaron que se “habían equivocado” de glorieta, pues en realidad habían querido retirar las vallas que protegen La Joven de Amajac.
“Si tú vas al espacio vas a ver la glorieta de Amajac con las vallas, ¿por qué no las quitaron? Ahora, tú te equivocas, te dicen que la están desmantelando, pues te cercioras y te vas a la otra glorieta, pero la siguieron desmantelando por completo. Nosotros les dijimos: ‘¿cómo te vas a equivocar de espacio si acabo de tener una reunión contigo ayer?’ Ahora, se equivocaron, ¿por qué no quitaron las de enfrente? Yo las veo ahí. Obviamente la estaban desmantelando.
“Ellos dicen que no es su intención quitarla, pero sus acciones generan dudas”, sostuvo Palmeros, al señalar que la glorieta de las Mujeres que Luchan visibiliza todas las formas de violencia que padecen las mujeres a lo largo del país.