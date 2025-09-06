Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 26

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Geraldina González de la Vega Hernández, informó que se abrió el expediente de queja que presentó la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fue agredida en un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, ubicado en el Eje 3 Sur Baja California y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, “con insultos profundamente gordofóbicos.

“Se inició el expediente de queja al tratarse de una persona particular, al ocurrir en un punto del alcoholímetro se tenían los datos y el nombre de la mujer que la insultó; entonces, se está siguiendo en términos de nuestro procedimiento administrativo”, indicó.

Recordó que hace días la agente también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, “entonces también hay una carpeta de investigación abierta por el delito de discriminación”.

Entrevistada en el Copred, comentó que “lo que hemos platicado con la Fiscalía General de Justicia es que se dará el tratamiento similar al caso de Ximena Pichel (quien lanzó insultos racistas a un policía)”, es decir, que se llevará el procedimiento penal y dependiendo de lo que el juez o la jueza determinen “podría ser que venga para acá la señora que discriminó a la policía para recibir cursos de capacitación y haga trabajo a favor de la comunidad”.

Multa, primera sanción

Al tratarse de un procedimiento abierto prefirió no dar detalles del caso, pero indicó que en los siguientes días la agresora podría acudir al Copred a una entrevista, aunque puntualizó que “lleva mano el proceso de la fiscalía”.