Hace días la FGJ recibió la denuncia
Se dará tratamiento similar al del caso de Ximena Pichel, por racismo, afirma titular del organismo
Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 26
La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Geraldina González de la Vega Hernández, informó que se abrió el expediente de queja que presentó la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fue agredida en un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, ubicado en el Eje 3 Sur Baja California y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, “con insultos profundamente gordofóbicos.
“Se inició el expediente de queja al tratarse de una persona particular, al ocurrir en un punto del alcoholímetro se tenían los datos y el nombre de la mujer que la insultó; entonces, se está siguiendo en términos de nuestro procedimiento administrativo”, indicó.
Recordó que hace días la agente también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, “entonces también hay una carpeta de investigación abierta por el delito de discriminación”.
Entrevistada en el Copred, comentó que “lo que hemos platicado con la Fiscalía General de Justicia es que se dará el tratamiento similar al caso de Ximena Pichel (quien lanzó insultos racistas a un policía)”, es decir, que se llevará el procedimiento penal y dependiendo de lo que el juez o la jueza determinen “podría ser que venga para acá la señora que discriminó a la policía para recibir cursos de capacitación y haga trabajo a favor de la comunidad”.
Multa, primera sanción
Al tratarse de un procedimiento abierto prefirió no dar detalles del caso, pero indicó que en los siguientes días la agresora podría acudir al Copred a una entrevista, aunque puntualizó que “lleva mano el proceso de la fiscalía”.
Consideró que la sanción puede ser económica, además de ofrecer una posible disculpa pública, como ocurrió con el caso Pichel, quien acude a las instalaciones del Copred a recibir cursos de sensibilización para no discriminar a las personas.
El fin de semana pasado circuló un video en redes sociales en el que una mujer llamó a la policía “cerda”, por lo que ayer, tras el arranque de la Segunda jornada de conversaciones gordas, experiencias, diversidad y política, “llegamos con alerta, porque necesitamos visibilizar más cómo el gordodio y la gordofobia existen y son formas de discriminación y de violencia hacia las personas, particularmente hacia las mujeres”.
Lamentó que este tipo de actos se denuncian poco porque “está muy normalizada la discriminación asociada hacia los cuerpos diversos”, luego de que entre 2014 y 2024 se registraron 13 quejas.
Al Copred acudió Jenny Mich, que participa en círculos de gordoridad y cine-debates, quien reprochó que la discriminación “sea normalizada” en distintos aspectos que incluyen consultas médicas “hay muchas personas que han sido condicionadas a tratamiento médico hasta que bajen de peso; eso es injusto y violento”.