Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 25

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) destinó más de un millón de pesos sólo para solventar una misión de expertos internacionales, a los que se les pagaron vuelos, hospedaje, transporte y comida.

Según un reporte sobre las normas de racionalidad de recursos por parte del organismo, los mayores gastos se destinaron a pasajes aéreos de 28 personas provenientes de 14 países, entre ellos España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Colombia para atestiguar la elección judicial del 1º de junio.

A este grupo se les otorgó hospedaje y material: chalecos, plumas y servicio de traducción, con un costo de 441 mil pesos, además de transporte interno, al que se destinaron 118 mil pesos; comidas, 150 mil; desayunos, 70 mil, y “artículos promocionales”, 35 mil pesos.