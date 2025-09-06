Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 25
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) destinó más de un millón de pesos sólo para solventar una misión de expertos internacionales, a los que se les pagaron vuelos, hospedaje, transporte y comida.
Según un reporte sobre las normas de racionalidad de recursos por parte del organismo, los mayores gastos se destinaron a pasajes aéreos de 28 personas provenientes de 14 países, entre ellos España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Colombia para atestiguar la elección judicial del 1º de junio.
A este grupo se les otorgó hospedaje y material: chalecos, plumas y servicio de traducción, con un costo de 441 mil pesos, además de transporte interno, al que se destinaron 118 mil pesos; comidas, 150 mil; desayunos, 70 mil, y “artículos promocionales”, 35 mil pesos.
Aun cuando se había previsto un millón 182 mil 882 pesos para la misión de expertos electorales, el IECM presumió un ahorro de 117 mil 118 pesos.
Una vez que magistrados y juezas electos asumieron sus cargos, el IECM dio por concluido dicho proceso para modificar sus horarios de labores.
La representación de Morena ante el organismo reconoció esa labor, así como la de los ciudadanos que participaron y “reafirmó que la democracia no se limita a los representantes del Legislativo y el Ejecutivo, sino que pueden alcanzar al Poder Judicial, para fortalecer su legitimidad y cercanía con el pueblo”.