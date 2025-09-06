Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 25

El conductor de un tractocamión murió tras perder el control de la pesada unidad –que al parecer manejaba a exceso de velocidad– y chocar contra una columna del paso elevado de la línea B del Metro, al filo de las 5 y media de la mañana, en la avenida Oceanía y Persia, colonia Aquiles Serdán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las maniobras de los efectivos de la policía y del Heroico Cuerpo de Bomberos para remover los fierros retorcidos y limpiar el aceite sobre el asfalto se prolongaron más de cinco horas.

A su vez, el Sistema de Transporte Colectivo indicó que “tras la inspección de personal especializado se confirma que no se detectaron afectaciones estructurales en los elementos primarios del viaducto elevado”.

“Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación. Por este motivo la línea B ofrece servicio con normalidad de Ciudad Azteca a Buenavista”, tras señalar que “de manera permanente se revisan todas las estructuras de los viaductos elevados”.