▲ Ante el incremento de usuarios de motos, el número de accidentes fatales también ha subido de forma exponencial. Foto Roberto García Ortiz

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 25

En el segundo trimestre de 2025 los motociclistas tuvieron el porcentaje más alto de personas fallecidas en el sitio donde ocurrió un accidente de tránsito en la Ciudad de México, con lo que de 114 muertes registradas de abril a junio, 51 correspondieron a esos conductores, es decir, 44.7 por ciento; luego están los peatones, con 29 decesos, 25.4 por ciento, indica el reporte de hechos abril-junio difundido por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En tercer lugar se encuentran los pasajeros, con 18 fallecimientos, equivalentes a 15.8 por ciento; le siguen los conductores de automóviles, con 14 casos, 12.3, y dos ciclistas, que representan 1.8 por ciento de las personas fallecidas.

Los choferes de moto fallecidos en 2018 eran dos de cada 10 accidentados; un año después la cifra pasó a cinco de cada 10 y en 2025 y el grupo más vulnerable; en contraste, los ciclistas mantienen el menor porcentaje de fallecidos, con tres durante el periodo analizado.

La mitad de las personas que murieron en hechos de tránsito –es decir, 57 de 114– fue a causa de choques. De las ellas, 27 eran motociclistas, 14 conductores, 13 pasajeros, dos ciclistas y un peatón. Los demás eventos trágicos fueron atropellamientos, derrapes, volcaduras y caídas de pasajeros.

De acuerdo con el documento, entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2025 los peatones pasaron de ser cuatro a tres de cada 10 víctimas mortales en hechos de tránsito; a pesar de la reducción, aún son el segundo grupo más vulnerable.

De las víctimas mortales por siniestros viales en el segundo trimestre de este año, 83 por ciento fueron hombres, es decir, 95 de 114; además, de enero a junio, el documento reveló que ocho de cada 10 personas fallecidas –es decir, 185 de 225– por hechos de tránsito eran del género masculino.