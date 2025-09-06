▲ El edificio que será hotel y consumirá mucha agua ha generado preocupación entre los vecinos. Foto Ángel Bolaños

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 24

Con más de 400 firmas, la comunidad de San Bartolo El Chico, en Tlalpan, solicitó a las autoridades locales un nuevo estudio de factibilidad hídrica de un edificio de 13 niveles que será hotel-motel sobre Anillo Periférico Ruta de la Amistad 6726, ante presuntas irregularidades en la opinión técnica que, tras dos resoluciones negativas en 2017 y 2018 por el entonces Sacmex, fue declarada viable.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua había negado la factibilidad del servicio al señalar que el caudal disponible, que proviene del pozo Tulyehualco 3, ya está comprometido para abastecer a la población existente.

En un recorrido con más de 15 vecinos, explicaron que el predio no cuenta con toma de líquido, y aunque no padecen cortes en el suministro, en temporada de estiaje disminuye el caudal “hasta un hilito” y les preocupa que una vez que se conecte a la red pública y el hotel abra –tendrá 15 habitaciones con jacuzzi y dos con alberca– enfrenten problemas, como el pueblo de Xoco por la torre Mítikah.

De esa manera los pobladores piden que a partir del nuevo estudio, la dependencia niegue a la constructora conectarse a la red púbica y se abastezca con pipas, como ya ocurre en el Hospital Ángeles Acoxpa y otro edificio de servicios de hospedaje en la zona.

Sobre las irregularidades en la autorización, expusieron que la constructora Asociación y Administración Empresarial Hotelera en septiembre de 2017 promovió la factibilidad y el entonces Sistema de Aguas emitió en noviembre una opinión negativa.

En marzo del siguiente año la empresa presentó una reconsideración y en mayo el organismo ratificó su negativa; sin embargo, a otra solicitud tres meses después el Sacmex otorgó el visto bueno a partir de una supuesta “información complementaria entregada por el desarrollador”, que nunca fue exhibida a los vecinos, y ahora la Secretaría del Gestión Integral del Agua tampoco localiza el expediente.