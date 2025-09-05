Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 31

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Michoacán dos elementos de la institución que encabeza fueron privados de la libertad por integrantes de un grupo delictivo, pero la rápida intervención de integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional permitió que fueran rescatados con vida, además de que liberaron a una víctima de secuestro y detuvieron a tres presuntos delincuentes.

En su cuenta de X (antes Twitter), García Harfuch emitió el siguiente mensaje: “Hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación.