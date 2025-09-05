Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 31

México y Brasil comparten muchos aspectos, no sólo están entre las principales economías del mundo y la región, sino que también están unidos por “lazos políticos importantes”, aseguró Luis González Placencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), quien planteó que ambos países cuentan con “gobiernos progresistas que están haciendo la diferencia ante el embate de las derechas y ultraderechas”.

Asimismo, las dos naciones enfrentan “problemas comunes”, uno de ellos el financiamiento a las universidades públicas, que es un dilema que experimentan en general las instituciones de este nivel en América Latina. Ello, obliga a estrechar lazos y a pensar en “modelos distintos” capitalización.

Al inaugurar el Encuentro Universitario México-Brasil, el titular de la Anuies destacó que “no se puede dejar a las universidades sin presupuesto, ya que es esencial para el avance de la ciencia y la tecnología”. Agregó que en México éstas hacen esfuerzos para aumentar la matrícula.