Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 10

Por decreto presidencial, a partir de hoy queda prohibido el uso de 35 plaguicidas con la finalidad de proteger la salud y el medio ambiente de los efectos “nocivos o adversos” que pueden producir.

La lista, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de ayer, incluye los plaguicidas 2,4 DB, alaclor, aldicarb, azafenidina, azinfos metílico, azocyclotin, bioresmetrina, bromuconazol, captafol, carbofurano, carbosulfan, clordano y clorpirifos-metil.

También incluye el DDT, diclofop metil, dinocap, dinoseb, disulfotón, edifenfos, endosulfán, fenarimol, fenitrotión, fentión, fentoato, flusilazol, fosfamidón, hexaclorociclohexano, hexaflumurón, lindano, metidatión, óxido de fenbutatin, paratión etil, quinalfos, resmetrina y triclorfón.

El decreto especifica que la prohibición se refiere a cualquier fase del proceso, como lo es la producción, formulación, fabricación –incluida la síntesis del ingrediente activo–, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, transportación, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final en el territorio nacional.