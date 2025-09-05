▲ La Semarnat advierte que en México se generan 15 mil toneladas de residuos de este sintético al día. Foto Luis Castillo

Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 10

Al cierre del año pasado, 77 empresas vinculadas con la industria del plástico avanzaron en sus compromisos en materia de reciclaje, acopio de desechos y eliminación de material, además de otras medidas, con la finalidad de reducir la contaminación que generan, consigna el quinto Informe Anual del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México.

“Realmente es impresionante ver que 80 por ciento de los envases plásticos son diseñados con un efecto o con un concepto de circularidad, y por lo tanto esto implica haber gestionado 547 mil toneladas de residuos” el año pasado, apuntó Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la presentación del documento.

La funcionaria destacó que las 77 empresas acopiaron 34 por ciento de los productos que generaron durante 2024 gracias a que 69 por ciento de ellas se encuentran adheridas a un plan de manejo colectivo o cuentan con un programa propio. La meta fijada para 2025 es de 30 por ciento, de acuerdo con el informe.

Bárcena señaló que al cierre del año pasado, estas empresas también eliminaron en su totalidad el uso de microplásticos (partículas finas de materiales sintéticos) que son añadidos intencionalmente por la industria en productos para la limpieza, pulir o exfoliar, luego de haber adoptado diversos cambios en sus procesos de fabricación.