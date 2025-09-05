Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 5

“No influiré” en las decisiones del Poder Judicial “en lo más mínimo; voy a respetar su autonomía y la Presidenta no llamará a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión”, aseguró la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que ellos “son autónomos, profesionales, y tomarán sus propias decisiones”.

Por supuesto, “me da mucho gusto que haya una nueva Corte; claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo”.

Apuntó que asistió a la instalación del alto tribunal y no al informe de Norma Piña, su ex titular, porque eso “se explica por sí mismo”.

Señaló que es muy simbólico que los ministros reduzcan sus salarios, al igual que lo fue abrir el lunes pasado las puertas de la SCJN. “¡Qué bueno!”, exclamó.

Criticó que “hay algunas personas a quienes les molesta muchísimo, por ese racismo que todavía hay en nuestro país, que un indígena sea presidente de la Corte”, el ministro Hugo Aguilar.