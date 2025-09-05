Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 5
“No influiré” en las decisiones del Poder Judicial “en lo más mínimo; voy a respetar su autonomía y la Presidenta no llamará a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión”, aseguró la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
Sostuvo que ellos “son autónomos, profesionales, y tomarán sus propias decisiones”.
Por supuesto, “me da mucho gusto que haya una nueva Corte; claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo”.
Apuntó que asistió a la instalación del alto tribunal y no al informe de Norma Piña, su ex titular, porque eso “se explica por sí mismo”.
Señaló que es muy simbólico que los ministros reduzcan sus salarios, al igual que lo fue abrir el lunes pasado las puertas de la SCJN. “¡Qué bueno!”, exclamó.
Criticó que “hay algunas personas a quienes les molesta muchísimo, por ese racismo que todavía hay en nuestro país, que un indígena sea presidente de la Corte”, el ministro Hugo Aguilar.
Por otro lado, explicó que la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México no encontró pruebas contra Néstor Vargas –a quien postuló para el Órgano de Administración Judicial – por acoso sexual, por lo que fue exonerado.
“Si algo tiene Ernestina es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, lo que ha demostrado durante toda su vida”, sostuvo.
Ella “afrontó casos de servidores públicos del gobierno de la Ciudad acusados de abuso y abrió carpetas; cuando se encontró culpabilidad no tuvo ningún recato en presentar la orden de detención a un juez”. En este caso, “no se halló ninguna prueba”, subrayó.