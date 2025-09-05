Iván Evair Saldaña y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 4

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá celebrar sesiones itinerantes en distintas regiones del país y atenderá como preferentes los casos de comunidades indígenas y afromexicanas, así como aquellos que involucren directamente el interés superior de los menores, derechos humanos, asuntos electorales y otros de alto impacto social.

Lo anterior quedó establecido en el nuevo Reglamento de Sesiones, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) junto con un acuerdo clave sobre la atención de asuntos. Ambos fueron aprobados el miércoles por unanimidad del pleno; buscan que la nueva integración de la Corte reduzca el rezago y agilice la resolución de expedientes.

Entre las novedades figuran cambios en días y formatos de sesión; por primera vez se fija un límite de tiempo a las intervenciones y se ordena la publicación digital de todos los proyectos junto con las listas de asuntos, a diferencia de las gestiones pasadas, cuando apenas se transparentaba una mínima parte.

Cuando el asunto involucre a niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, u otros casos de gran relevancia nacional, la sentencia se emitirá en formato accesible o se elaborará una síntesis; en su caso deberá traducirse a la lengua originaria correspondiente.

“La Corte es sensible al clamor de justicia y se prevé generar espacios que permitan que personas o grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores, tengan acceso efectivo a la resolución de los asuntos; es por ello que se prevén audiencias públicas que podrán celebrar en un lugar distinto a las sedes”, señala el documento publicado en el DOF.

La reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 eliminó las salas y obligó al máximo tribunal a funcionar sólo en pleno. Los nuevos ministros acordaron un calendario: lunes y martes, para controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y casos vinculados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; miércoles, asuntos penales y civiles; jueves, materias administrativas y laborales.