Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

La visita al país del secretario de Estado de la nación vecina del norte, Marco Rubio, refleja el espíritu de diálogo franco, constructivo y de respeto mutuo que caracteriza la relación bilateral, señaló Larry Rubin, presidente de la Sociedad Estadunidense de México.

“Reconocemos la relevancia de los compromisos alcanzados entre ambos países, centrados en reforzar la seguridad, combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía de ambos lados de la frontera”, expuso.

En conferencia, el líder empresarial comentó que la mencionada sociedad ve con optimismo la conformación del grupo de alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos, entendiendo que la cooperación sólo funciona cuando hay corresponsabilidad y confianza.

“Aplaudimos que se haga esta vinculación tan importante entre nuestros dos países y que haya un diálogo permanente que permita resolver los temas y los pendientes a fondo”, indicó.

El dirigente empresarial comentó que el grupo de alto nivel ayudará a que ambos países colaboren, respetando la soberanía de cada uno, en materia de seguridad en todos sus sentidos.

“Los gobiernos de Estados Unidos y México van a trabajar día a día, enfocándose en los pendientes y en resolver en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y el fentanilo.”