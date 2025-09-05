China y aliados anuncian nueva era compartida

ertrechada a lo largo de la historia, la milenaria sabiduría en cultura, paciencia y destreza en sigilo visten la gala exclusiva del momento preciso ante la mirada de asombro de todo el mundo.

Así, la China imparable de Xi Jinping, en la ciudad de Tianjín, para la 25 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), destacando con Rusia, de Vladimir Putin, e India, con Narendra Modi, sin duda, da el banderazo de salida del nuevo orden mundial en sentencia del respeto mutuo multipolar y extendiendo el Sur Global vía el grupo BRICS. En cadencia de gongs, tambores y campanas el dragón rojo parte y regodea en el firmamento, ya sin retorno.

El preámbulo, no casual, con su magno desfile del 80 aniversario de su victoria contra Japón, evidenciando su poderío tecno-militar; China transitará sobre el Estado y pilares del sistema capitalista a la par de un inminente nuevo sistema comercial y financiero. La nueva era ha sido parida del propio viejo y decadente vientre capitalista, con la singularidad de hegemonía repartida.

Mientras el imperialismo yanqui, sin más, de las patas de Donald Trump, juega al muñeco tirado en América Latina, particularmente en Venezuela, patético holograma neocolonial y en casa se le expande el fuego, ni así mismo se toma en serio ni a su divisa otrora suprema, hoy es su dólar de muelas.

Ismael Cano M.

Amenaza de EU contra Venezuela debe preocupar a AL

La política imperialista del Pentágono contra Venezuela amenaza no sólo a este país hermano, sino a todas las naciones del mar Caribe e incluso al continente en su conjunto. El motivo que esboza es la lucha contra el narcotráfico usándolo como señuelo para “justificar” el peligroso despliegue militar de barcos, misiles y un submarino nuclear.

¿Tan peligrosos son los señores de las drogas? No, sus intenciones son otras: amedrentar a gobiernos latinoamericanos; por eso mueven sus piezas humanas de un lado a otro buscando ejercer una diplomacia de fuerza intimidatoria. Estados Unidos, dueño de medios informativos, engaña a un buen número de sus ciudadanos haciéndoles creer, con bandera falsa, el combate que ha emprendido contra el narcotráfico y oculta el verdadero propósito.