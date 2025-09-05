China y aliados anuncian nueva era compartida
ertrechada a lo largo de la historia, la milenaria sabiduría en cultura, paciencia y destreza en sigilo visten la gala exclusiva del momento preciso ante la mirada de asombro de todo el mundo.
Así, la China imparable de Xi Jinping, en la ciudad de Tianjín, para la 25 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), destacando con Rusia, de Vladimir Putin, e India, con Narendra Modi, sin duda, da el banderazo de salida del nuevo orden mundial en sentencia del respeto mutuo multipolar y extendiendo el Sur Global vía el grupo BRICS. En cadencia de gongs, tambores y campanas el dragón rojo parte y regodea en el firmamento, ya sin retorno.
El preámbulo, no casual, con su magno desfile del 80 aniversario de su victoria contra Japón, evidenciando su poderío tecno-militar; China transitará sobre el Estado y pilares del sistema capitalista a la par de un inminente nuevo sistema comercial y financiero. La nueva era ha sido parida del propio viejo y decadente vientre capitalista, con la singularidad de hegemonía repartida.
Mientras el imperialismo yanqui, sin más, de las patas de Donald Trump, juega al muñeco tirado en América Latina, particularmente en Venezuela, patético holograma neocolonial y en casa se le expande el fuego, ni así mismo se toma en serio ni a su divisa otrora suprema, hoy es su dólar de muelas.
Ismael Cano M.
Amenaza de EU contra Venezuela debe preocupar a AL
La política imperialista del Pentágono contra Venezuela amenaza no sólo a este país hermano, sino a todas las naciones del mar Caribe e incluso al continente en su conjunto. El motivo que esboza es la lucha contra el narcotráfico usándolo como señuelo para “justificar” el peligroso despliegue militar de barcos, misiles y un submarino nuclear.
¿Tan peligrosos son los señores de las drogas? No, sus intenciones son otras: amedrentar a gobiernos latinoamericanos; por eso mueven sus piezas humanas de un lado a otro buscando ejercer una diplomacia de fuerza intimidatoria. Estados Unidos, dueño de medios informativos, engaña a un buen número de sus ciudadanos haciéndoles creer, con bandera falsa, el combate que ha emprendido contra el narcotráfico y oculta el verdadero propósito.
No hay duda, ya lo había señalado años antes Laura Richardson, del Comando Sur, que las riquezas naturales (petróleo, metales, agua, etcétera) de nuestros países son de gran importancia y las apetece a Estados Unidos, es decir, al imperialis-mo para no perder su sobrevivencia y hegemonía que está en decadencia.
Las materias primas en nuestros territorios deben ser vistas como partes del progreso social de los pueblos y bajo explotación racional, respetar la biodiversidad del planeta.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) debe emprender todo un plan de acción conjunto contra el peligro que representa el imperialismo estadunidense que amenaza a la República Bolivariana de Venezuela y resto de los países del sur.
Luis Langarica A.
Invitaciones
Puesta en escena La Ovillapenas
El Centro Cultural El Albergue del Arte invita al cierre de temporada de Tadeco Teatro con la puesta en escena de La Ovillapenas (PenÁlope). Margarita H. Navarro, Melissa Cornejo y Xiomara Becerra. Dramaturgia de Gabriel Penner. Dirección de Juan Carlos Cuéllar. Música de Hernani Villaseñor
Obra a manera de performance poético con el fin de que el público sea parte de éste, utilizando la herramienta de la dramaturgia palimpséstica.
Las citas son hoy y el próximo 12 de septiembre a las 20:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.
Presentación musical 47 Revoluciones de Trayectoria
Se invita a la presentación del cantautor Raymundo Colín Axolotl, denominada 47 Revoluciones de Trayectoria. Estará acompañado por El Trío Alameda.
La cita es hoy a las 18:30 horas en el Libro Club El Sótano de los Conjurados, ubicado en Mascagni número 49, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauh-témoc. Entrada libre.
Raymundo Colín Chávez