Pentágono vuelve a ser Departamento de Guerra
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 23

El presidente Donald Trump firmará hoy una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, volviendo al antiguo nombre de la dependencia, informó la cadena conservadora Fox News, que citó a un funcionario de la Casa Blanca. El magnate y su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, expresaron esta semana su deseo de cambiar el nombre de la agencia, que mañana será oficializado, en una acción más de la administración Trump para impulsar su campaña de “ética guerrera” dentro del Pentágono. La orden también instruye a Hegseth a proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el nombre se mantenga permanentemente.

