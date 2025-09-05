Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 22

Johannesburgo. El nieto de Nelson Mandela afirmó que la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí es peor que la de los negros sudafricanos durante el apartheid e instó a la comunidad internacional a acudir en su ayuda.

Mandla Mandela, de 51 años, habló con Reuters antenoche en el aeropuerto de Johannesburgo, donde abordaba un vuelo con destino a Túnez para unirse a una flotilla que pretende entregar alimentos y suministros humanitarios a Gaza a pesar del bloqueo naval israelí.

“Muchos de los que hemos visitado los territorios ocupados de Palestina hemos llegado a una conclusión: los palestinos están sufriendo una forma de apartheid mucho peor que nosotros –indicó Mandela–. Creemos que la comunidad internacional tiene que seguir apoyando a los palestinos, así como estuvo de nuestro lado”, añadió.

Israel rechaza las comparaciones entre la vida de los palestinos, que han vivido bajo la ocupación y el bloqueo económico desde hace más de medio siglo, y el apartheid en Sudáfrica, cuando la mayoría negra estaba gobernada por un gobierno represivo de minoría blanca.