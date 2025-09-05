Afp, Sputnik y Ap

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 22

Jerusalén. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió ayer infligir “las 10 plagas” bíblicas a los rebeldes de Yemen, después de que los hutíes intensificaron sus ataques contra Tel Aviv.

Un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportó que dos de los tres misiles disparados fueron interceptados y uno impactó fuera de suelo israelí.

Los 11 empleados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que fueron arrestados por los rebeldes hutíes de Yemen a principios de esta semana son sospechosos de espiar para Tel Aviv y Washington, de acuerdo con un funcionario hutí que declaró bajo condición de anonimato.