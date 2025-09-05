Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 22
Jerusalén. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió ayer infligir “las 10 plagas” bíblicas a los rebeldes de Yemen, después de que los hutíes intensificaron sus ataques contra Tel Aviv.
Un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportó que dos de los tres misiles disparados fueron interceptados y uno impactó fuera de suelo israelí.
Los 11 empleados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que fueron arrestados por los rebeldes hutíes de Yemen a principios de esta semana son sospechosos de espiar para Tel Aviv y Washington, de acuerdo con un funcionario hutí que declaró bajo condición de anonimato.
Los trabajadores fueron detenidos el domingo tras la muerte del primer ministro de Yemen, Ahmed Ghaleb Nasser al Rahawi, y de aproximadamente la mitad de su gabinete, en un ataque aéreo israelí el jueves de la semana pasada.
En tanto, un barco que navegaba por el mar Rojo fue blanco de un presunto ataque de los rebeldes hutíes “con un proyectil desconocido”, informó el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) y operado por la marina británica. El barco y la tripulación están a salvo después del aparente asalto, añadió el centro. Los hutíes no reivindicaron de inmediato el ataque.