▲ Una mujer gazatí sostiene el cadáver de un bebé asesinado por los bombardeos de Israel en la ciudad de Gaza, momentos antes de que el cortejo fúnebre partiera del hospital Al Shifa. Foto Afp

Reuters, Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 22

El Cairo. Miles de gazatíes desafiaron ayer las órdenes israelíes de marcharse de sus hogares al continuar los bombardeos, que dejaron en esta jornada 64 asesinados, 30 de los cuales fueron abatidos en la ciudad de Gaza, informó Mahmud Basal, vocero de la defensa civil del enclave palestino.

“¿Con quién me dejas, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué?”, dijo a su hijo muerto una mujer mientras lloraba y le acariciaba la cabeza. El cuerpo, sobre una camilla del hospital Al Shifa de esa urbe, acompañó a otros cadáveres envueltos en sudarios blancos que yacían en el suelo de la morgue.

“Esta vez no voy a salir de casa. Quiero morir aquí. No importa si nos vamos o nos quedamos. Decenas de miles de los que abandonaron sus hogares también fueron asesinados por Israel, así que ¿para qué molestarse?”, expuso a Reuters Um Nader, madre de cinco hijos, en un mensaje de texto.

En Tel al Hawa, barrio del oeste de la ciudad de Gaza donde se perpetró otro ataque israelí, imágenes de Afp mostraron a palestinos frente a tiendas dañadas recogiendo pertenencias esparcidas; más al sur, en el campo de refugiados de Nuseirat, la defensa civil informó que un ataque aéreo israelí mató a siete personas, incluidos tres menores.

Residentes afirmaron que tanques penetraron en la parte oriental del distrito de Jeque Radwan, al noroeste del centro de la ciudad, destruyendo casas y provocando incendios en los campamentos de tiendas de campaña. Tel Aviv no hizo comentarios al respecto.

En un video, el general de brigada Effie Drefin, portavoz del ejército israelí, declaró que sus tropas controlan “40 por ciento del territorio de la ciudad de Gaza”; además, indicó que “la operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días. Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta que sea derrotado”.