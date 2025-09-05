Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 21
Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, recalcó ante el líder norcoreano, Kim Jong-un, la importancia que tiene Corea del Norte para China, y aseguró que su gobierno da gran importancia a la tradicional amistad y está “dispuesto a mantener, consolidar y desarrollar” las relaciones bilaterales. No importa cuál sea la situación internacional, esta postura no cambiará”, aseguró Xi, durante una reunión que mantuvieron ambos líderes en Pekín.
“China y Corea del Norte deben fortalecer la cooperación estratégica en asuntos internacionales y regionales y proteger los intereses comunes”, afirmó.
Por su parte, Kim, quien asistió a las conmemoraciones por el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista en la capital china, enfatizó que ambas naciones son “buenos vecinos, buenos amigos y buenos camaradas que comparten un destino común y se apoyan mutuamente”.
Corea del Norte seguirá apoyando firmemente la posición de China respecto a temas que afectan sus intereses fundamentales de soberanía, incluyendo Taiwán, el Tíbet y Xinjiang, agregó Kim.
Agradeció la postura “justa” de Pekín respecto a la cuestión de la península de Corea (en referencia al conflicto latente con Corea del Sur). Xi remarcó que China está lista para “hacer el máximo esfuerzo para preservar la paz y la estabilidad” en esa región.