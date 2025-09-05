El apoyo será por tierra, mar o aire: Macron
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 21
París. Veintiséis países de la “coalición de voluntarios” se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania “por tierra, mar o aire” en caso de un cese el fuego con Rusia, para disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, quien no especificó la lista completa de los miembros ni ofreció más detalles por “motivos de seguridad”.
Su par ucranio, Volodymir Zelensky, celebró el acuerdo como “la primera cosa concreta” para las futuras garantías de seguridad, y afirmó que cuentan “con el respaldo de Estados Unidos”, aunque no hubo un anuncio oficial por parte de Washington al término de la reunión.
Participaron 35 líderes europeos y Donald Trump (a través de videollamada), quien aseguró que en los “próximos días” aclarará la contribución de Estados Unidos, aunque sí acordó en conjunto con la ‘coalición’ la imposición de sanciones adicionales a Rusia si no hay un acuerdo de paz.
Alemania, Italia y Polonia expresaron sus reservas sobre un compromiso, que condicionan a una “red de seguridad” sólida por parte de Estados Unidos.
Alemania contribuirá al refuerzo de la defensa antiaérea ucrania y al equipamiento de sus fuerzas terrestres, informaron fuentes gubernamentales. Italia reiteró que no enviará tropas al país eslavo.
Los líderes europeos comunicaron a Trump “su esperanza de que Estados Unidos contribuya de manera sustancial”, indicó el portavoz del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz.