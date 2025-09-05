Afp, Europa Press, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 21

París. Veintiséis países de la “coalición de voluntarios” se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania “por tierra, mar o aire” en caso de un cese el fuego con Rusia, para disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, quien no especificó la lista completa de los miembros ni ofreció más detalles por “motivos de seguridad”.

Su par ucranio, Volodymir Zelensky, celebró el acuerdo como “la primera cosa concreta” para las futuras garantías de seguridad, y afirmó que cuentan “con el respaldo de Estados Unidos”, aunque no hubo un anuncio oficial por parte de Washington al término de la reunión.

Participaron 35 líderes europeos y Donald Trump (a través de videollamada), quien aseguró que en los “próximos días” aclarará la contribución de Estados Unidos, aunque sí acordó en conjunto con la ‘coalición’ la imposición de sanciones adicionales a Rusia si no hay un acuerdo de paz.