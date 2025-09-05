Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 20

Moscú. La presión que ejerce Occidente contra Venezuela es inadmisible, en tanto la escalada de la tensión en torno a este país deviene una amenaza a la seguridad regional y global, afirmó ayer la portavoz de la cancillería de Rusia, Maria Zajarova, en su rueda de prensa semanal.

Según la vocera –quien evitó mencionar por su nombre a la administración del presidente Donald Trump o a Estados Unidos y optó por incluirlos en el concepto más amplio de Occidente–, “la forma de actuar de los países de Occidente en relación con los estados que quieren aplicar una política propia es ‘una página muy especial’ de las relaciones internacionales”, señaló.

Y recalcó: “Se trata de un método de comportarse absolutamente inaceptable, contra Venezuela se está ejerciendo una abierta presión en todos los frentes”, en primer término a través de “la presión de las sanciones y la distorsión del tema de los derechos humanos”.

La diplomática añadió que “si hablamos de manipulación política, vean cuántas veces ha celebrado Venezuela elecciones democráticas y cuántas veces estas elecciones no han sido reconocidas por Occidente. Y cuántas veces los países de Occidente han exigido que se repitan comicios no en su propio Estado, ni siquiera en uno que forme parte de algún tipo de asociación con ellos, sino porque los resultados de la votación no son de su agrado”.